Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Культура
Украденный во Франции ковчег с Кровью Христа обнаружили в Голландии
Мир
«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами
Армия
Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море
Мир
Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера
Наука
NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США
Культура
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»
Мир
На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов
Мир
В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год
Сюжет:

МО РФ сообщило о планах СБУ снять постановочные ролики в Одессе о «российских диверсантах»

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Str
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим готовит новую провокации против Вооруженных сил РФ. По данным начальника Национального центра управления обороной РФ — руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева, в середине июля (во второй декаде) руководство Службы безопасности Украины (СБУ) планирует отснять постановочные ролики о «российских диверсантах».

Над пропастью во лжи: с чего начиналась Буча
Для чего тиражируются украинские фейки и каких информационных вбросов можно ждать в ближайшее время

«По имеющейся достоверной информации, руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. В штабе предупредили, что эти постановочные фото и видеоматериалы будут распространены в украинских и западных СМИ.

5 июля Мизинцев сообщил, что украинские боевики планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС. По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции было доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

Также 1 июля стало известно о подготовке новой провокации в Одессе с целью обвинить российские войска в убийстве граждан. Участникам постановочных сцен предлагали денежное вознаграждение. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022