Киевский режим готовит новую провокации против Вооруженных сил РФ. По данным начальника Национального центра управления обороной РФ — руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева, в середине июля (во второй декаде) руководство Службы безопасности Украины (СБУ) планирует отснять постановочные ролики о «российских диверсантах».

«По имеющейся достоверной информации, руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в роли «диверсантов» выступят боевики территориальной обороны. В штабе предупредили, что эти постановочные фото и видеоматериалы будут распространены в украинских и западных СМИ.

5 июля Мизинцев сообщил, что украинские боевики планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС. По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции было доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

Также 1 июля стало известно о подготовке новой провокации в Одессе с целью обвинить российские войска в убийстве граждан. Участникам постановочных сцен предлагали денежное вознаграждение. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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