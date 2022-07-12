Из Воронежа в Луганск запустили регулярное автобусное сообщение
Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 начало выполнять регулярные рейсы от центрального автовокзала Воронежа в Луганск. Об этом во вторник, 12 июля, «РИА Новости» сообщил представитель Центрального автовокзала Воронежа.
«Новый перевозчик — ПАТП № 3 воронежское, до этого в 20:40 (мск) был рейс два раза в неделю, луганские перевозчики были. Теперь по четным числам добавляется новый перевозчик — наш, воронежский», — отметил собеседник агентства.
Отмечается, что на первый рейс воронежского автобуса, который отправился в Луганск 12 июля, уже во вторник утром все билеты на 43-местный автобус были проданы.
Время в пути автобуса нового воронежского перевозчика составит ориентировочно 10 часов.
9 июля правительство Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщало, что между Луганском и Воронежем запустят еще один автобусный маршрут. Отмечалось, что общественный транспорт будет отъезжать от Центрального автовокзала Воронежа раз в два дня в 20:40 по местному времени.
Ранее, 1 июля, впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами, рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин. В тот же день первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Часть территорий Запорожской области также перешла под контроль РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства, уточнили в Кремле.
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