Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии за сутки зарегистрировали почти 143 тыс. новых случаев коронавируса
Культура
Украденный во Франции ковчег с Кровью Христа обнаружили в Голландии
Мир
«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами
Армия
Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море
Мир
Байден указал на сокращение возможностей ИГ в Сирии после ликвидации их лидера
Наука
NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США
Культура
Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»
Мир
На выборах премьера Великобритании зарегистрировали восемь кандидатов
Мир
В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars
Экономика
Застройщики могут опоздать со вводом домов на год
Сюжет:

Из Воронежа в Луганск запустили регулярное автобусное сообщение

Воронежский перевозчик начал выполнять регулярные автобусные рейсы из Воронежа в Луганск
0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 начало выполнять регулярные рейсы от центрального автовокзала Воронежа в Луганск. Об этом во вторник, 12 июля, «РИА Новости» сообщил представитель Центрального автовокзала Воронежа.

Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР
Как работа девелоперов в республиках скажется на отрасли

«Новый перевозчик — ПАТП № 3 воронежское, до этого в 20:40 (мск) был рейс два раза в неделю, луганские перевозчики были. Теперь по четным числам добавляется новый перевозчик — наш, воронежский», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что на первый рейс воронежского автобуса, который отправился в Луганск 12 июля, уже во вторник утром все билеты на 43-местный автобус были проданы.

Время в пути автобуса нового воронежского перевозчика составит ориентировочно 10 часов.

9 июля правительство Луганской Народной Республике (ЛНР) сообщало, что между Луганском и Воронежем запустят еще один автобусный маршрут. Отмечалось, что общественный транспорт будет отъезжать от Центрального автовокзала Воронежа раз в два дня в 20:40 по местному времени.

Ранее, 1 июля, впервые за восемь лет после воссоединения Крыма с Россией в Симферополь выехал автобус из Херсона с пассажирами, рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин. В тот же день первый с 2014 года регулярный автобус отправился из Симферополя в город Бердянск Запорожской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Часть территорий Запорожской области также перешла под контроль РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства, уточнили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022