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Украденный во Франции ковчег с Кровью Христа обнаружили в Голландии

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Фото: ТАСС/EPA/Ramon van Flymen
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Нидерландский арт-детектив Артур Бранд обнаружил реликвию «Драгоценная Кровь Христа», украденную в июне из французского аббатства в городе Фекан. Об этом 12 июля сообщил телеканал France 24.

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«Драгоценная Кровь Христа» представляет собой золотой ковчег высотой около 30 см, внутри которого хранятся два металлических сосуда с каплями крови Иисуса, собранной во время распятия. Реликвия хранилась в аббатстве более тысячи лет.

Ковчег был украден в ночь на 2 июня. Полиция сразу начала расследование преступления.

К поискам был привлечен Бранд. Спустя три дня после кражи реликвии детектив получил электронное письмо от человека, который заявил, что все украденные предметы находятся у него.

Согласно версии детектива, вор спрятался в храме перед закрытием, а затем скрылся с реликвией и другими предметами аббатства. Их вернули через месяц после похищения, в ночь на 1 июля. Незнакомец положил их в картонную коробку и оставил ее у двери квартиры Бранда. Кроме того, детектив получил еще одно электронное письмо, в котором неизвестный попросил его вернуть украденное в храм, так как возвращать их самостоятельно слишком рискованно.

По словам детектива, воры поняли, что не смогут продать эти предметы коллекционерам, и решили от них избавиться.

Бранд уверен в подлинности ковчега и других предметов из аббатства, хотя их еще не проверили правоохранительные органы и независимые эксперты.

«Религиозные предметы практически невозможно подделать», — считает он.

Расследование продолжается. Правоохранители Нидерландов пытаются установить личность похитителя, а также подтвердить подлинность возвращенных предметов.

«После расследования наши выводы и сама реликвия будут переданы французской полиции», — сообщил представитель голландской полиции Деннис Янус.

Телеканал отмечает, что 52-летний Артур Бранд, известный по прозвищу Индиана Джонс в мире искусства, считается одним из самых известных искусствоведов и детективов в мире. Ему принадлежат такие находки, как картины Пикассо, кольцо писателя Оскара Уайлда и бронзовые скульптуры «Лошади Гитлера».

Ранее, 31 мая, сообщалось, что из дома коллекционера из Москвы Эдика Натанова вынесли коллекцию картин с полотнами Казимира Малевича и Василия Кандинского. Накануне мужчина принял решение продать несколько полотен своему товарищу Ивану Сотову. Полотна отправились к покупателю, с которым Натанов договорился на словах и составил расписку. Затем Сотов перестал выходить на связь. Сейчас ведется расследование.

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