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Врач из Новой Каховки рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Начальник медчасти центральной больницы Новой Каховки Юрий Андреевский рассказал 12 июля корреспонденту телеканала «Известия» о пострадавших при обстреле со стороны украинских боевиков.

По его словам, в настоящее время стационарное лечение получают 10 человек, они находятся в удовлетворительном состоянии. Из них в детском отделении находится двухлетний ребенок с резаной раной в височной области. Также еще 28 людям, пострадавших от удара ВСУ, была оказана помощь.

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Врач отметил, что за последние несколько недель это уже третий по счету серьезный удар по городу со стороны вооруженных формирований Украины.

«Я 44 года спасаю жизни людей. Мне больно видеть, как люди становятся иногда калеками, иногда погибают. Для меня как для врача это неприемлемо. Ни под какими оправданиями», — заключил он.

Находящиеся под присмотром медиков местные жители, пострадавшие от украинского огня, также рассказали корреспонденту «Известий» о случившемся.

«Стрельнули в окно, рама со стеклом на кухне, в спальне — всё перекинулось. Порезало мне руки, ноги, пальцы. Не могла двери открыть. Выстрел за выстрелом был, не было передышки», — вспоминает женщина.

Об обстреле ВСУ Новой Каховки стало известно вечером 11 июля. По предварительным данным, обстрел велся из американских РСЗО HIMARS.

В результате атаки серьезные повреждения получили жилые дома, больница, рынок. В радиусе 2 км в домах вылетели стекла из окон. Также поврежден склад с гуманитарной помощью.

Известно, что после ракетного обстрела города около 190 человек обратились к медикам за помощью. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек, а число пострадавших возросло до 90 человек. Шестерых детей удалось извлечь из-под обломков живыми, семь человек пропали без вести.

Семьи погибших получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавшие — по 400 тыс. рублей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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