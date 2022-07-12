Самосвал сбил пешехода в Мурманске

ДТП с участием самосвала произошло в Мурманске во вторник, 12 июля. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент при повороте направо на него наехал самосвал. Пешеход получил травмы и был госпитализирован, отмечает ИА «Би-порт».

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Ранее в этот день стало известно, что микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции. ДТП произошло на 44-м км автодороги Тунджели — Эрзинджан. Туристический микроавтобус отправился в рейс из Малатьи на Черное море и рухнул в пропасть на обратном пути. Предположительно, водитель не справился с управлением. В результате пострадали 18 человек.