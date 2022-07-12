Более 1400 тамбовчан обратились за помощью после укусов клещей

Уже 1417 человек в Тамбовской области обратились за медпомощью после укусов клещей. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Помощь потребовалась в том числе 506 детям, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

«В 13,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 81,9% — на территории населенных пунктов, 4,9% — на приусадебных участках», — говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что самой надежной защитой от энцефалита является вакцинация. Кроме того, для предотвращения укусов необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе носить на природе закрытую одежду и использовать акарицидные средства.