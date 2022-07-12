Против муниципального депутата Ильи Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил в соцсетях его адвокат Вадим Прохоров.

«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него (Яшина. — Ред.) дома. Еду на место», — написал он.

По его словам, Яшина подозревают в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

В конце июня Хамовнический суд Москвы арестовал депутата на 15 суток за неповиновение полиции. По данным «Известий», полицейские остановили Яшина вечером в парке для проверки документов, однако, как указано в рапорте, депутат ответил отказом, а затем попытался оттолкнуть полицейских.

Прежде Яшин привлекался к административной ответственности за нарушения порядка во время массовых акций.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что депутата московского муниципального округа Красносельский Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Его приговор по этой статье стал первым в России. Вместе с Гориновым по делу проходит глава округа Красносельский Елена Котеночкина.

Оба фигуранта 15 марта участвовали в заседании совета депутатов Красносельского района, где обсуждался план досуга жителей Москвы в период проведения спецоперации. Горинов и Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии. После публикации записи в интернете было возбуждено уголовно дело.

В конце апреля прошли обыски в управе муниципального округа. Тогда источник сообщил, что Котеночкина покинула Россию и находится в Армении.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта. В тот же день его подписал президент России Владимир Путин.