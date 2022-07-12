Илон Маск выступил против участия Трампа в президентских выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск считает, что бывшему лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу не следует баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году.

«Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить шляпу на гвоздь и скрыться в лучах заходящего солнца», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что 76-летний Трамп не сможет исполнять обязанности президента США в силу своего возраста. Маск посчитал, что в случае второго срока президентства Трампа к концу правления ему будет уже 82 года.

«Он слишком стар, чтобы быть главой исполнительной власти чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки», — отметил американский предприниматель.

Между тем Маск высказался в поддержку губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Американский предприниматель считает, что Десантис «легко победит Байдена в 2024 году» и для этого ему даже не потребуется предвыборная кампания.

Ранее во вторник были опубликованы данные опроса издания Politico совместно с исследовательской компанией Morning Consult, результаты которых показали, что большинство граждан США не хотят, чтобы действующий президент Джо Байден и Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.

3 июля телеканал CNN сообщил, что Трамп планирует объявить в июле о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года.

14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок. Она также отвергла опасения, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах в 2024 году.

До этого, 6 мая, политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг нынешнего и предыдущего президентов. Эксперт пришел к выводу, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Трамп с уверенностью обошел бы Байдена. Кроме того, он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.