Пожар в жилом доме произошел в Рязани

Пожар произошел в жилом доме в рязанской Соколовке. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило региональное управление МЧС.

Как отмечает 62INFO.ru, сообщение об инциденте на улице Железнодорожной поступило дежурному в 16:34. На площади около 200 кв. м загорелся четырехэтажный многоквартирный дом.

В тушении участвовали пять пожарных расчетов и 15 пожарных. В 17:30 пожар удалось локализовать.

О пострадавших не сообщается.

В начале июля в историческом центре Уфы загорелся особняк Шамовых. Здание признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия.