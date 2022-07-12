Пожар в жилом доме произошел в Рязани
Пожар произошел в жилом доме в рязанской Соколовке. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило региональное управление МЧС.
Как отмечает 62INFO.ru, сообщение об инциденте на улице Железнодорожной поступило дежурному в 16:34. На площади около 200 кв. м загорелся четырехэтажный многоквартирный дом.
В тушении участвовали пять пожарных расчетов и 15 пожарных. В 17:30 пожар удалось локализовать.
О пострадавших не сообщается.
В начале июля в историческом центре Уфы загорелся особняк Шамовых. Здание признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия.