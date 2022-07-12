Объявлены номинанты на премию «Эмми-2022»

Международная телевизионная премия «Эмми» 12 июля объявила номинантов. Трансляция велась на YouTube-канале академии.

В категории «Лучший драматический сериал» представлены восемь сериалов: «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Наследники» и «Шершни».

В число претендентов за «Лучший комедийный сериал» вошли «Начальная школа «Эбботт»», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Удивительная миссис Мейзел», «Хитрости», «Убийства в одном здании» «Тед Лассо» и «Чем мы заняты в тени».

В номинацию «Лучший мини-сериал» включены «Ломка», «Выбывшая», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми» и «Белый лотос».

За премию в категории «Лучшая актриса в драматическом жанре» поборются Джоди Комер, Лора Линни, Мелани Лински, Сандра О, Риз Уизерспун и Зендея, а за «Лучшего актера в драматическом сериале» — Джейсон Бейтман, Брайан Кокс, Ли Джон-джэ, Боб Оденкерк, Адам Скотт и Джереми Стронг.

74-я церемония вручения премии пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.