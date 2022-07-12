Медведь сбежал из питомника для собак в Иркутске

Трехгодовалый бурый медведь сбежал из питомника собак «К-9» в Иркутске. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники питомника сообщили об инциденте в полицию. Через несколько часов животное увидели рядом с микрорайоном Славный, но поймать его не удалось. Медведь до сих пор не пойман, отмечает altapress.ru. Он ушел в лес недалеко от питомника.

Как сообщила служба по охране и использованию объектов животного мира региона, хищник попал в питомник из Братского района и пробыл там год.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что выдачу разрешений на посещение маршрута по Большой Байкальской тропе (ББТ) в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области приостановили из-за появления на тропе медведицы с медвежонком.