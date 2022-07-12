В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий

В Крыму отменили соблюдение социальной дистанции и запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующие поправки были внесены в указ главы региона о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает ИА «Крыминформ».

«При этом при проведении массовых мероприятий должно обеспечиваться соблюдение ряда профилактических и противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также теперь жителям и гостям республики не нужно находиться в изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

В России продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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