Подросток утонул в реке в Республике Коми

В Ижемском районе Республики Коми в реке Ижма утонул 17-летний местный житель. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточняет ИА FlashNord, инцидент произошел накануне, 11 июля, у села Сизябск. Подросток отдыхал на реке вместе со взрослыми.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину смерти, проводят необходимые экспертизы и проверки.

11 июля в Комсомольске-на-Амуре 11-летняя девочка утонула вместе со своей тетей в реке Амур. Потерпевшие не справились с течением.