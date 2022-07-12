В Калужской области нашли абрикосы с живыми насекомыми

Эксперты Россельхознадзора при проверке нашли живых насекомых в абрикосах в Калужской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает газета «Весть».

Проверка проходила на калужском складе временного хранения ООО «ФВК Север». Партия товара из Турции весом 20 т должна была быть направлена на продажу в магазины Москвы.

Исследования подтвердили, что в абрикосах были карантинные для РФ «западные цветочные трипсы».

По предварительной информации, партия была уничтожена.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но, чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.