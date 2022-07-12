Мужчина утонул в реке в Тверской области

В акватории реки Тверца города Торжка в Тверской области нашли тело утонувшего мужчины. Об этом во вторник, 12 июля, сообщают «Тверские ведомости».

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть МЧС ранее в этот день. Погибшего вытащили из воды и передали правоохранителям, которые выясняют точные причины смерти. Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что в Волгоградской области 36-летняя женщина утонула в реке Медведица. Потерпевшая угодила в яму недалеко от берега.