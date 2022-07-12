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В Республике Коми появится новая школа

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Новая школа на 400 мест откроется в 2022 году в селе Помоздино в Усть-Куломском районе Республики Коми. Об этом сообщила во вторник, 12 июля, пресс-служба минобрнауки региона.

Как отмечает ИА «Комиинформ», сейчас строители заканчивают работы по благоустройству территории и устраивают наружные сети связи. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 20 июня.

Школа откроется после проведения всех необходимых проверок. Планируется, что она начнет работу уже 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют создать 67 клубов скандинавской ходьбы. Они будут действовать на базе школ и фитнес-центров.

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