В Ульяновской области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Ульяновской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает региональное управление МЧС.

Решение было принято в связи с ухудшением погодных условий.

«С 13 по 14 июля местами в лесах региона сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса», — также говорится в сообщении, которое приводит ulpravda.ru.

Ранее, 11 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы.