В Астраханской области начали сбор ячменя

В селе Трехизбинка Камызякского района Астраханской области начали сбор ячменя. Всего в этом месте засеяли 300 га, планируется собрать 800 т урожая. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Астрахань-24».

После сбора зерно отвезут на завод, где его взвесят, проверят на влажность, очистят от мусора и примесей. После этого зерно отправляют в хранилища.

По словам экспертов, во время наливания колосьев самое важное — это достаточное количество влаги, В этом году дождей было достаточно, поэтому урожай будет хорошим, отмечается в материале.

7 июля агроном Октябрина Ганичкина объяснила, как спасти урожай в жаркую погоду. Эксперт рассказала, что в сильную жару растениям необходимо больше влаги, но, чтобы не навредить огурцам и помидорам, следует соблюдать правила полива.