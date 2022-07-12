В Запорожской области задержали устроившего теракт диверсанта

В Запорожской области задержан украинский диверсант, который 17 июня устроил покушение на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову и теракт на День России. Об этом 12 июля сообщили местные власти.

Как в Telegram-канале написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов, задержан Ярослав Жук.

«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского», — отметил Рогов.

11 июля киевскими властями было организовано покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Чиновник не пострадал и продолжил работу, несмотря на угрозы украинской стороны. В тот же день силами ГУ МВД региона были установлены личность диверсанта, пытавшегося убить Сигуту, а также факт его принадлежности к украинской преступной сети.

2 июля в Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем сторонники Киева обстреляли грузовой поезд из гранатомета. Как пояснил Рогов, таким образом они пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

До этого, 12 июня, произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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