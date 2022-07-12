В Самарской области пообещали жару до 35 градусов

Днем 13 и 14 июля в Самарской области ожидается жара. Об этом во вторник, 12 июля, сообщило Приволжское УГМС.

Так, днем 13 и 14 июля ожидается жара до 32 градусов, 13 июля по юго-востоку Самарской области синоптики прогнозируют до 35 градусов.

Как отмечает НИА «Самара», в регионе в связи с погодой объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее, 11 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы.