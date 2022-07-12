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WT: США могут прекратить поставки оружия и техники на Украину из-за проблем с контролем

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Оказание военной помощи — это не стратегия, дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля. Об этом сообщает The Washington Times.

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Автор статьи Майк Гленн напомнил, что США с конца лета прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи Киеву. При этом с момента вступления Джо Байдена на должность президента США Вашингтон направил в Киев помощь в области безопасности на сумму около $8 млрд.

Как считает Майк Гленн, поставки могут быть остановлены.

По мнению подполковника армии в отставке Дэниела Дэвиса, старшего научного сотрудника Либертарианского аналитического центра, помощь США в лучшем случае может замедлить достижение целей спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, военный отметил, что вооружение и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше.

Также он указал, что система военного снабжения Украины «полностью сломана».

В свою очередь полковник морской пехоты в отставке Марк Канчан заявил, что у США и НАТО «безграничные» арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.

Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу.

По словам Канчана, Украина — очень неэффективная и коррумпированная страна. И если американцы начнут видеть доказательства коррупции, это подорвет их поддержку.

The New York Times 9 июля заявила, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине.

Также уточняется, что, по мнению аналитиков, военная помощь, одобренная конгрессом США, продлится как минимум до II квартала 2023 года. При этом возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, «не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов».

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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