Посол Украины в Канаде ждет пересмотра решения по турбине для СП-1

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив надеется, что Оттава пересмотрит решение вернуть Германии турбину для «Северного потока – 1». Об этом она заявила 12 июля.

«Мы работаем в посольстве для того, чтобы канадское правительство отменило это решение. Мы считаем, что не может быть исключений касаемо санкционного режима. Мы будем работать, чтобы объяснить нашим немецким и канадским партнерам невозможность делать исключения в санкционном режиме. Имеем большую надежду на то, что канадская сторона пересмотрит свое решение», — сказала Ковалив в ходе телемарафона на украинском ТВ.

9 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил, что отремонтированная турбина Siemens будет передана Германии для обслуживания «Северного потока – 1». Ожидается, что Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Канаде избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Перед этим «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Киев раскритиковал решение Оттавы по поводу возможного исключения из санкционного списка против России турбины для российского газопровода, назвав его «необоснованным и опасным». Там выразили мнение, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

11 июля официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что возврат турбины не нарушает санкций Евросоюза, так как они не касаются оборудования для транзита газа в Европу. В этот же день решение Канады поддержали США, отметив его важность для восстановления резервов газа в Европе.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.