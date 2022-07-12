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Украинские войска нанесли удар по Дому малютки в Макеевке

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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При обстреле Макеевки украинскими войсками повреждения получил Дом малютки в Червоногвардейском районе города. Об этом сообщили во вторник, 12 июля, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
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«При обстреле учреждения по улице Тореза повреждения получили здания, ворота и автомобиль», — говорится в Telegram-канале штаба.

В минздраве ДНР сообщили, что среди сотрудников и воспитанников учреждения никто не пострадал.

В этот же день снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в кровлю детского сада в Горловке. В результате обстрела в здании начался пожар.

Ранее во вторник сообщалось, что украинские боевики дважды обстреляли Донецк. За это время было выпущено 13 снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

Обстрелу сегодня также подверглись населенные пункты Широкая Балка и Пантелеймоновка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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