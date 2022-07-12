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В Киеве заявили о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению

Замглавы ГУР Украины Скибицкий заявил о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским по освобождению юга страны. Об этом 12 июля в ходе всеукраинского телемарафона заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, ведется разведывательная работа по раскрытию планов и мест дислокации военных РФ. После этого Генштаб спланирует действия сил обороны.

«Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена», — заверил он.

Он добавил, что многое зависит от предоставленной Киеву помощи, от накопленного потенциала украинских войск.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью, что Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. У Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины, добавил он.

На следующий день Зеленский отказался комментировать военные планы Киева. Он подчеркнул, что задание всех граждан страны — деоккупация Украины.

Также 11 июля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей юга Херсонской области уехать в другие регионы страны из-за готовящегося «контрнаступления». Особенно она рекомендовала прислушаться к ее словам женщинам и детям.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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