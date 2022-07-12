В Голой Пристани начался прием документов на гражданство РФ

В городе Голая Пристань Херсонской области начали принимать документы на российское гражданство.

Об этом 12 июля «Известиям» рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) населенного пункта Геннадий Недялков.

«Поздравляю жителей Голопристанского района со знаменательным днем. У нас наконец-то открылся паспортный центр для приема документов на российское гражданство», — рассказал он.

Учреждение будет работать каждый день кроме воскресенья с 8 до 17, отметила первый заместитель главы ВГА Юлия Черемисина.

Центр уже принял первых посетителей. По словам одной из заявительниц, она рада возможности стать гражданкой России.

«Я сегодня пришла подать заявление на паспорт Российской Федерации. Очень этому рада и горжусь», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день отметил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ. Согласно указу президента России, теперь появилась возможность получить российское гражданство без выезда.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается.

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