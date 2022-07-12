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Жена Байдена извинилась за сравнение латиноамериканцев с тако

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Жена президента США Джил Байден извинилась за то, что сравнила латиноамериканцев с тако — блюдом мексиканской кухни после обрушившейся на нее критики. Об этом 12 июля заявил в Twitter пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.

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«Первая леди приносит свои извинения за то, что ее слова выразили что-то помимо чистого восхищения и любви к латиноамериканскому сообществу», — написал он.

Накануне супруга Байдена во время выступления на конференции в Сан-Антонио заявила, что латиноамериканское сообщество настолько же уникально, как тако для завтрака. Она также сравнила диаспору с этническими магазинами Бронкса и цветами в Майами.

Национальная ассоциация испаноязычных журналистов ответила первой леди, что они не тако, и призвала ее не сводить их к стереотипам.

«Обращение к тако в попытке подчеркнуть уникальность латинос в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе», — говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.

Ранее, 10 июля, в США генерала Гэри Волески отстранили от консультаций на время проведения расследования его комментария под высказыванием Джилл Байден в Twitter. Жена главы государства раскритиковала решение Верховного суда отменить конституционное право на аборт. На это генерал ответил: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».

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