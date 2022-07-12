Друг Зеленского рассказал нецензурный анекдот про Арестовича

Украинский шоумен и товарищ ныне украинского президента Владимира Зеленского по «Кварталу-95» Евгений Кошевой выступил перед солдатами ВСУ и рассказал анекдот, посвященный советнику главы офиса президента Алексею Арестовичу. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На видео можно заметить, что Кошевой выступает перед мужчинами в военной форме, которым он рассказывает анекдот про Белоснежку, Дюймовочку, Спящую Красавицу, Мальчика-с-пальчика и вруна Арестовича, который был удостоен от Кошевого нецензурных слов.

Военные начали смеяться, когда в анекдоте речь пошла про Алексея Арестовича.

Ранее, 4 июля, Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи. Среди них: сковывание основных сил противника и нанесение ему потерь, а также выигрыш времени для получения западного оружия.