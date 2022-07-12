Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны. Соответствующий указ был подписан Лукашенко 12 июля, передает пресс-служба белорусского лидера.

«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности ‹...› и зачислен в распоряжение министра обороны», — говорится в сообщении.

6 июля замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что страны Запада готовятся к ведению военных действий на восточном направлении.

До этого, 10 мая, сообщалось, что Генштаб Белоруссии разворачивает силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.