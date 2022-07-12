В ГД оценили кандидатуру Мантурова на должность зампреда правительства

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов прокомментировал 12 июля «Известиям» внесение премьер-министром страны Михаилом Мишустиным кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России.

«Мантуров — человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме и понимающий важность таких новых инструментов, как долгосрочное долговое финансирование крупных проектов на длительный срок под небольшой процент. Он прекрасно осознает важность докапитализации крупных промышленных холдингов, необходимость формирования системы прогнозов и планирования как развития новых наукоемких цифровых отраслей, так и подготовки промышленных кадров», — отметил Гаврилов.

Он добавил, что сейчас ключевой задачей для правительства страны является импортозамещение, прежде всего в области развития высоких технологий и создания целых отраслей, как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей.

«Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности. ‹...› Я думаю, что сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для ее достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра», — подчеркнул политик.

Гаврилов считает, что Мантуров многого достиг на своем посту и в дальнейшем имеет немалые перспективы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности и ограничения, с которыми сталкивалась российская промышленность, Мантурову «удалось немало сделать для развития не только военного, но и гражданского авиастроения, а также заложить основу для потенциального рывка развития отечественного авиастроения».

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11.

Позже стало известно, что Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера.