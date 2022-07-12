Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Мир
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Мир
В СВР указали на нервозную реакцию Польши из-за утечки ее планов по разделу Украины
Мир
Трое астраханцев погибли при обстреле волонтерского центра в ДНР
Мир
Обстрел Энергодара назвали возможной пристрелкой ВСУ к Запорожской АЭС
Мир
Испания передаст Украине танки и БТР после оплаты их ремонта
Мир
В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина
Мир
Компания Nikon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты
Мир
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

В ГД оценили кандидатуру Мантурова на должность зампреда правительства

Депутат Госдумы Гаврилов оценил кандидатуру Мантурова на должность зампреда правительства России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов прокомментировал 12 июля «Известиям» внесение премьер-министром страны Михаилом Мишустиным кандидатуру министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России.

Вложения в масштабе: какие инвестпроекты стартуют в Москве
Реализация МаИПов особенно актуальна в условиях санкций, уверены эксперты

«Мантуров — человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме и понимающий важность таких новых инструментов, как долгосрочное долговое финансирование крупных проектов на длительный срок под небольшой процент. Он прекрасно осознает важность докапитализации крупных промышленных холдингов, необходимость формирования системы прогнозов и планирования как развития новых наукоемких цифровых отраслей, так и подготовки промышленных кадров», — отметил Гаврилов.

Он добавил, что сейчас ключевой задачей для правительства страны является импортозамещение, прежде всего в области развития высоких технологий и создания целых отраслей, как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей.

«Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности. ‹...› Я думаю, что сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для ее достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра», — подчеркнул политик.

Гаврилов считает, что Мантуров многого достиг на своем посту и в дальнейшем имеет немалые перспективы. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности и ограничения, с которыми сталкивалась российская промышленность, Мантурову «удалось немало сделать для развития не только военного, но и гражданского авиастроения, а также заложить основу для потенциального рывка развития отечественного авиастроения».

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11.

Позже стало известно, что Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022