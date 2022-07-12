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В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в ДНР вступило в силу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили журналистам в народном совете Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в документе.

8 июля сообщалось, что народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь. Председатель комитета народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала, что ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу ч. 9 ст. 202 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса).

1 июля в ДНР был установлен новый УИК с положениями о смертной казни. Из документа следует, что смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствие остальных.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Шон Пиннер и Саадун Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

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