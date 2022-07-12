Лукашенко заявил, что Запад готовит стратегический план нападения на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 июля заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным стратегические планы западных стран по нападению на РФ.

На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава он поделился мнением о том, что развернувшиеся события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации, потому что страны Запада «последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам» разрушают систему глобальной безопасности. Лукашенко сакцентировал внимание на том, что происходит это «при откровенном дирижерстве США»

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — более того, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется — через Украину и через Беларусь», — привела его слова «БелТА».

Днем ранее лидеры Москвы и Минска в телефонном разговоре затронули вопросы калининградского транзита, обороны двух стран, поставки энергоносителей из РФ в Европу. Кроме того, обсуждалось строительство белорусского порта в России, а также ход специальной военной операции по защите Донбасса.

7 июля Лукашенко заявил о сохранении суверенитета на фоне максимальной экономической кооперации и единения с Россией.

2 июля он рассказал о приказе взять на прицел центры принятия решений в западных столицах. Лукашенко подчеркнул, что, если НАТО посмеет нанести удар, который они уже планируют, ответ будет мгновенный.