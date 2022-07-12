В Донецке при обстреле ВСУ погибла женщина

В Донецке погибла мирная жительница при обстреле Петровского района города украинскими боевиками 12 июля. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ранение получил мирный житель по улице Дыбенко, выше по улице погибла женщина», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Донецка со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 17:30 (время совпадает с мск). Тогда вооруженные формирования Украины выпустили в сторону Ленинского района города три снаряда калибром 155 мм.

Последний обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 16:40. Тогда украинские боевики выпустил три снаряда калибром 152 мм.

9 июля украинские боевики выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города, в результате обстрела два человека погибли, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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