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Трое астраханцев погибли при обстреле волонтерского центра в ДНР

Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле со стороны ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

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По словам Бабушкина, украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы.

«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Соболезную семьям и близким», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул, что молодые люди находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи.

10 июля глава республики Денис Пушилин сообщал, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в ДНР. В результате инцидента погибли три человека, ведутся поиски еще четырех человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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