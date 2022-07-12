Экс-глава PGNiG оценил последствия для Украины от возможного запуска СП-2

Решение европейского суда о частичном признании иска оператора СП-2 в отношении газовой директивы ЕС может означать катастрофу для Украины. Об этом 12 июля сказал экс-глава нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк в эфире радиостанции RMF FM.

«Затем «Северный поток – 2» будет запущен, что приведет к остановке транзита через Украину. Ей будет грозить опасность замерзнуть зимой. Единственный способ что-то сделать было бы обращение в Кремль с просьбой включить страну в российскую газовую систему, что будет иметь политические последствия», — приводит его слова издание money.pl.

Ранее в этот день суд Евросоюза объявил, что иск против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС частично признан. Таким образом, он признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив жалобу по поводу того, что поправки в директиву дискриминируют оператора трубопровода. Теперь Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать иск против газовой директивы ЕС в суд для повторного рассмотрения.

В августе прошлого года стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В Nord Stream 2 AG тогда указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.