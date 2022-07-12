Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой

Российские военные уничтожили в Одесской области пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США. Об этом во вторник,12 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, американское вооружение ликвидировано высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» в районе населенного пункта Березань.

За несколько дней до этого, 8 июля, в Одесской области были нейтрализованы две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании. Их уничтожили в районе населенного пункта Лиман.

15 июня агентство Bloomberg написало, что в планах США — предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. В него впервые вошли противокорабельные ракеты Harpoon. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, полученные Киевом Harpoon, как и украинские ПКР «Нептун», — это тактические ракеты одного класса. Дальность стрельбы у них порядка 200 км, масса боеголовки — около 200 кг.

О поставках этого вида вооружений сообщалось еще в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран. Тогда же сообщалось, что помимо Harpoon, производимых компанией Boeing, конгресс США также рассматривал поставку на Украину противокорабельных ракет большой дальности Naval Strike Missile, разрабатываемых Kongsberg и Raytheon Technologies. При этом подчеркивалось, что для использования обоих комплексов необходимо длительное обучение и они сложнее в обслуживании.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он также добавил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. При этом, как указал министр обороны РФ Сергей Шойгу, часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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