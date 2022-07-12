Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Мир
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Экономика
Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»
Мир
Союзные силы России и ДНР лишили ВСУ шанса на контратаку на донецком направлении
Недвижимость
В России стали массово запускать субсидированную ипотеку на готовое жилье
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера
Экономика
Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций
Интернет
Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Политика
В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке

В ГД оценили решение суда по иску Nord Stream 2 в отношении газовой директивы ЕС

Депутат Гасанов о решении суда по иску Nord Stream 2: с приближением зимы ЕС будет всё сговорчивее
0
Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов во вторник, 12 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал решение Европейского суда по иску компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС.

«Можно в очередной раз убедиться в гибкости европейской политики и судебной системы ЕС. Европейский союз считал возможным шантажировать «Газпром» и Россию судьбой «Северного потока – 2». Но как только Газпром поставил на профилактику «Северный поток – 1», а Германия столкнулась с угрозой пустых газовых хранилищ ближайшей зимой, то «независимый» Европейский суд почти моментально отреагировал и начал движение на встречу компании Nord Stream 2 AG», — указал политик.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

По словам Гасанова, с приближением зимы ЕС и европейские бюрократы, в том числе и судебные, будут всё сговорчивее. Однако депутат поинтересовался, нужно ли России такое «лукавое партнерство», когда интересы РФ и ее компаний учитываются всегда в последнюю очередь.

О том, что Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС, стало известно ранее в этот день.

Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о том, что поправки в директиву дискриминируют оператора трубопровода. Теперь Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать иск против газовой директивы ЕС в суд для повторного рассмотрения.

В августе прошлого года стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022