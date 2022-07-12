В ГД оценили решение суда по иску Nord Stream 2 в отношении газовой директивы ЕС

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов во вторник, 12 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал решение Европейского суда по иску компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС.

«Можно в очередной раз убедиться в гибкости европейской политики и судебной системы ЕС. Европейский союз считал возможным шантажировать «Газпром» и Россию судьбой «Северного потока – 2». Но как только Газпром поставил на профилактику «Северный поток – 1», а Германия столкнулась с угрозой пустых газовых хранилищ ближайшей зимой, то «независимый» Европейский суд почти моментально отреагировал и начал движение на встречу компании Nord Stream 2 AG», — указал политик.

По словам Гасанова, с приближением зимы ЕС и европейские бюрократы, в том числе и судебные, будут всё сговорчивее. Однако депутат поинтересовался, нужно ли России такое «лукавое партнерство», когда интересы РФ и ее компаний учитываются всегда в последнюю очередь.

О том, что Европейский суд признал частично допустимым иск против Еврокомиссии Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС, стало известно ранее в этот день.

Таким образом, суд ЕС признал, что совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о том, что поправки в директиву дискриминируют оператора трубопровода. Теперь Nord Stream 2 AG имеет право вновь подать иск против газовой директивы ЕС в суд для повторного рассмотрения.

В августе прошлого года стало известно, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии.

В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.