В ЦБ рассказали о рекордных продажах россиянам валют на бирже за три года

Россияне в период с апреля по июнь приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. По сравнению с аналогичными периодами прошлых трех лет, этот показатель стал рекордным. Соответствующие данные следуют из обзора рисков финансового рынка, подготовленным Банком России.

«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», — говорится в материале Центробанка.

В период с апреля по июнь текущего года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

Системно значимые банки (13 кредитных организаций) стали основными продавцами валюты на территории РФ. В основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами. Также известно, что эти банки продали на бирже за указанный период евро и доллары на 2 трлн рублей.

Ранее во вторник в маркетплейсе «Сравни» рассказали «Известиям», что в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года.

Центробанк разрешил с 20 мая 2022 года продавать банкам страны без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. До 9 сентября текущего года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Данные меры были приняты ЦБ РФ на фоне ужесточения санкционной политики Запада в отношении России.