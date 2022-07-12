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В ЦБ рассказали о рекордных продажах россиянам валют на бирже за три года

ЦБ России: в апреле — июне россияне купили валюту на бирже на 400 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне в период с апреля по июнь приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. По сравнению с аналогичными периодами прошлых трех лет, этот показатель стал рекордным. Соответствующие данные следуют из обзора рисков финансового рынка, подготовленным Банком России.

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«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», — говорится в материале Центробанка.

В период с апреля по июнь текущего года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

Системно значимые банки (13 кредитных организаций) стали основными продавцами валюты на территории РФ. В основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами. Также известно, что эти банки продали на бирже за указанный период евро и доллары на 2 трлн рублей.

Ранее во вторник в маркетплейсе «Сравни» рассказали «Известиям», что в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года.

Центробанк разрешил с 20 мая 2022 года продавать банкам страны без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. До 9 сентября текущего года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Данные меры были приняты ЦБ РФ на фоне ужесточения санкционной политики Запада в отношении России.

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