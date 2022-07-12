Ученый заявил о важности телескопа «Джеймс Уэбб» для изучении внеземной жизни

Благодаря новому телескопу «Джеймс Уэбб» появится возможность получить настолько хорошие изображения, что по ним можно будет судить о наличии жизни на других планетах. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников, комментируя информацию о первом сделанном на телескоп снимке.

«Первая информация, которую планируют получить с помощью телескопа Джеймса Уэбба, используя его огромную проницающую силу — данные о самых ранних объектах Вселенной, первых звездах и галактиках, появившихся спустя полмиллиарда лет после Большого взрыва», — отметил он.

По словам Масленникова, второй важной областью, где будет применен новый телескоп, станет наблюдение за атмосферами планет других звездных систем, хоть и в пределах нашей галактики.

«Спектры таких объектов увидеть очень трудно, но благодаря «Джеймсу Уэббу» появляется возможность получить настолько хорошие изображения, что по ним можно будет судить о наличии биомаркеров, показателях жизни на этих планетах», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что проект телескопа Джеймса Уэбба задумывался как усовершенствованная версия телескопа Хаббла, который работает уже три десятка лет.

«Новый прибор имеет вдесятеро большую собирающую площадь и ориентирован на инфракрасный спектр, что очень важно для изучения зарождения Вселенной и образования планет. Инфракрасное излучение содержит огромное количество информации о космосе, часто более содержательной, чем излучение видимого участка спектра, с которым работает телескоп Хаббла», — добавил Масленников.

Ранее в этот день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США представило первый снимок, сделанный телескопом «Джеймс Уэбб». Отмечается, что благодаря телескопу удалось впервые запечатлеть тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне.

Благодаря новому телескопу американские астрономы смогут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик. Это возможно потому, что «Джеймс Уэбб» способен находить самые ранние галактики во Вселенной.

8 июля NASA рассказало о том, что телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самую подробную фотографию Вселенной в инфракрасном изображении. Состоящую из 72 экспозиций фотографию назвали одной из самых «глубоких» фотографий Вселенной. Возраст изображенных на снимке галактик определить невозможно, однако на ней можно увидеть впечатляющие космические пейзажи.