СК начал проверку смерти подростка в доме инвалидов под Челябинском

Следственный комитет (СК) России проверяет обстоятельства смерти подростка в детском доме инвалидов города Троицка Челябинской области. Об этом говорится 12 июля на сайте ведомства.

Тело 16-летнего юноши обнаружили на территории учреждения вечером 7 июля. В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователями просматриваются видеозаписи с камер наблюдения», — уточнили в региональном следственном управлении.

Ход проверки контролирует руководитель следственного управления по Челябинской области Петр Решетников.

В начале июня в Нижнем Новгороде обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района Нижнего Новгорода 13-летний подросток ударил школьника несколько раз ножом и сбежал.