Возьми пять: будут ли у «Зенита» конкуренты в новом сезоне РПЛ

Петербургский «Зенит» выездным матчем с «Химками» 15 июля положит старт очередному розыгрышу чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака традиционно выглядит фаворитом первенства. Многие эксперты считают, что выигрыш питерцами пятого золота подряд неминуем. Нестабильность конкурентов, меняющих составы и тренеров, а также тотальное превосходство сине-бело-голубых по размеру бюджета и силе состава делают практически невозможным их смещение с вершины РПЛ. «Известия» разбирались, есть ли хоть какие-то предпосылки для нарушения гегемонии клуба из Санкт-Петербурга.

Стабильность «Зенита»

С 2018 года, когда Сергей Семак стал главным тренером петербургской команды, она неизменно побеждает в чемпионате России. Многие склонны связывать данный факт исключительно с финансовыми возможностями «Зенита», каких нет ни у одного клуба в отечественном футболе.

Но такое превосходство клуба имеет место уже последние 15 лет, а регулярными победы стали только сейчас. В 2007–2018 годах в 11 розыгрышах чемпионата «Зенит» побеждал лишь четыре раза. В последние четыре года он неизменно берет титулы досрочно. В 2021 году золото было оформлено за два тура до конца турнира, в 2019 и 2022-м — за три, а в 2020-м — за четыре.

Такое тотальное доминирование связано и с масштабными тратами на легионеров вроде Малкома, Клаудиньо, Вендела, Юри Альберто, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна, Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, и с наличием высококлассного русского костяка (Артем Дзюба, Даллер Кузяев, Андрей Лунев, Дмитрий Чистяков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Данил Круговой), и с кризисом у конкурентов.

В сезонах 2018/19 и 2019/20 конкуренцию «Зениту» Семака пытался оказывать московский «Локомотив». Но его подводили внутренние конфликты между тогдашними руководителями клуба и главными тренером Юрием Семиным. В сезоне-2020/21 весь первый круг на равных с питерцами шел московский «Спартак», но после перестановок в руководстве (увольнение генерального директора Шамиля Газизова) команда потерпела несколько поражений подряд и быстро лишилась шансов на золото.

В прошедшем сезоне еще за пять туров до финиша московское «Динамо» минимально отставало от «Зенита», но провалило концовку и легко отдало ему чемпионство. Сейчас питерцы выглядят максимально укомплектованными. И разгром «Спартака» в субботней игре на Суперкубок России (4:0) показал, что команда Семака готова снова брать золото.

Она перестроилась после ухода Азмуна, Ракицкого, Дзюбы и Оздоева. В нынешнее межсезонье свободным агентом из «Спартака» пришел полузащитник Зелимхан Бакаев, а у «Сочи» куплены основной нападающий Маттео Касьерра и основной центральный защитник Родригао. Постепенно осваивается в роли лидера нападения пришедший зимой Иван Сергеев. Среди потерь — вернувшийся в Бразилию Юри Альберто. Также, по данным СМИ, уехать может Вендел.

— Даже если сейчас будут какие-то потери из числа бразильцев, не думаю, что они скажутся на игре «Зенита», — заявил «Известиям» бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Питерцы слишком хорошо укомплектованы во всех линиях, чтобы потеря отдельного, даже очень сильного игрока серьезно по ним ударила. Как видно из матча на Суперкубок, команда полностью управляема Семаком, каждый знает, что надо делать на поле. Если исходить из того, что мы наблюдаем со стороны, то не представляю, что может помешать «Зениту» взять пятое подряд чемпионство.

Перестановки конкурентов

Если у «Зенита» уже четыре года не меняется тренерский штаб, то почти все клубы, которые теоретически могли бы составить ему конкуренцию, по окончании прошлого сезона поменяли главных тренеров. В одном из них — «Локомотиве» — это было лишь формальностью.

В июне там назначили главным тренером немца Йозефа Циннбауэра, но фактически руководить командой продолжает его соотечественник Марвин Комппер. Просто у него нет соответствующей лицензии, чтобы формально занимать основной пост в штабе. Правда, сам Марвин тоже возглавил команду лишь в начале марта. До этого он работал помощником у стремительно, почти сразу после начала спецоперации на Украине уехавшего в Германию Маркуса Гиздоля.

Комппер ранее никогда самостоятельно не работал на уровне серьезных национальных чемпионатов. А его весенние результаты пока не убеждают, что он способен построить сильную команду из резко поменявшегося за последний год состава «Локомотива». К тому же «железнодорожники» из-за тяжелой травмы надолго потеряли одного из своих лидеров Рифата Жемалетдинова.

Ставшее вторым в прошлом сезоне московское «Динамо» лишилось главного тренера Сандро Шварца. Вместо немца пришел серб Славиша Йоканович. Команда уже потеряла или может потерять в ближайшее время ряд легионеров, а также рассталась с центральным защитником Романом Евгеньевым и пока никого не приобрела взамен.

Сложнее всех приходится ЦСКА. В силу разных обстоятельств произошел массовый исход футболистов, а приобретений пока немного. Новый главный тренер армейцев Владимир Федотов оказался в непростом положении. Но в предыдущих командах он доказывал, что может добиваться успешного результата при разных кадровых обстоятельствах, в том числе и не самых благоприятных.

Уникальный успех с «Сочи», который при нем закончил прошлый сезон на втором месте, тому свидетельство. Тем не менее есть большие сомнения, что умений тренера достаточно для борьбы с «Зенитом».

Московский «Спартак» после ухода Паоло Ваноли взял в главные тренеры не имеющего большого опыта во взрослом футболе 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. На фоне тотального кризиса красно-белых в прошлом сезоне, когда они заняли десятое место, трудно ждать, что они сразу же вернутся в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Сочи» вместо Федотова взял Вадима Гаранина, качественно поработавшего в первой лиге, но не имеющего опыта в РПЛ. Сейчас команда потеряла Касьерру и Родригао, а приобрела лишь нападающего Владислава Сарвели из самарских «Крыльев Советов». Эти факты наводят на мысли, что шансы повторить успех прошлого сезона минимальны.

Лишь «Краснодар» сохраняет стабильность. Последний раз он вынужденно менял тренеров относительно недавно — в начале марта. Но общая стабильность игровой системы «быков» позволяет им спокойно переживать все перемены. Правда, отъезд легионеров и ставка на молодежь ставят под большие вопросы их способность бороться за медали.

— Кадровая чехарда, будь то футболисты или тренеры, — основная проблема большинства наших клубов, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — «Спартак» почти за 20 лет владения клубом Леонидом Федуном меняет в среднем по тренеру в год. «Локомотив» тоже имеет размытый тренерский штаб. Более или менее взвешенно к этому делу подходили в последние годы «Динамо», ЦСКА и «Сочи», но и они сейчас на пороге серьезных перемен. Даже если эти перемены дадут позитив, пройдет достаточно много времени, пока это поспособствует становлению конкурентоспособных команд. За это время «Зенит», который стабилен, силен по составу и полностью доверяет главному тренеру, создаст необходимый задел, чтобы стать недосягаемым.

Первый тур чемпионата России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит». ЦСКА 16 июля примет дома екатеринбургский «Урал», «Спартак» в этот же день проведет гостевой матч с грозненским «Ахматом». В воскресенье, 17 июля, «Сочи» сыграет на выезде с московским «Торпедо», «Локомотиву» предстоит домашняя встреча с «Пари Нижний Новгород», а в гости к «Динамо» приедет «Ростов». «Краснодар» в этот же день сыграет на своем поле с воронежским «Факелом».