Украина сообщила о первых обращениях россиян за визами

Первые обращения за визами от россиян поступили в МИД Украины. Об этом 12 июля сообщили во внешнеполитическом украинском ведомстве.

С начала июля россияне подали 10 заявок. Четверо россиян ожидают предоставления долгосрочных виз для воссоединения семьи, уточнили в министерстве.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Он отдал распоряжение доработать данный вопрос премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

Правительство Украины одобрило введение визового режима с Россией 17 июня. 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян. Без визы граждане РФ не смогут въезжать на территорию Украины и следовать через нее транзитом.

Получить визу возможно в визовых центрах восьми городов и в третьих странах.

7 июля на сайте офиса президента Украины появилась петиция с предложением отменить безвизовый режим с Белоруссией.