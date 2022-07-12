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В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан

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Должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова в документе о составе Госсовета России изменена с «президента» на «главу» республики. Соответствующие поправки содержатся в опубликованном 12 июля на официальном портале правовой информации указе президента РФ Владимира Путина.

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Документ вносит изменения в подписанный в конце 2020 года указ о составе Госсовета.

«Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: глава Республики Татарстан», — отмечено в указе.

Тем же документом Минниханова назначили председателем комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Кроме того, в состав совета вошел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кроме того, изменены названия должностей губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Республики Хакасии Валентина Коновалова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

В прошлом году Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в частности, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово «президент», которое на тот момент сохранялось в Татарстане. 27 декабря 2021 года Минниханов заявил, что республика будет исполнять новые правила. В госсовете Татарстана на данный момент проводится работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с нормами федерального закона с учетом обозначенных в нем сроков — не позднее 1 января 2023 года.

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