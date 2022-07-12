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Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России сбили дрон-камикадзе в Энергодаре Запорожской области. Об этом 12 июля сказал представитель военно-гражданской администрации (ВГА) города.

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Он отметил, что украинские боевики пытались применить устройство повторно в этот день.

«Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ», — цитирует его «РИА Новости».

В ночь на 12 июля украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Повреждены кровля и остекление. Пострадавших нет.

Позднее днем была зафиксирована попытка удара по жилому массиву Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Силами противовоздушной обороны Вооруженных сил России беспилотник был уничтожен.

Член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сказал, что представители армии Украины получили жесткий отпор во время наступления на Запорожскую область.

Глава ВГА области Евгений Балицкий в свою очередь заявил, что удары ВСУ по Энергодару подвергают опасности не только страну, но и всю Европу. По его словам, удары могут затронуть инфраструктуру Запорожской АЭС, что приведет к плачевным последствиям. Он добавил, что удары ведутся как артиллерией с другого берега Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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