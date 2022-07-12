Эксперт назвал возможную причину взрыва ракеты Super Heavy компании SpaceX

Доцент кафедры стартовых ракетных комплексов МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Игрицкий 12 июля прокомментировал «Известиям» инцидент с загоревшимся прототипом ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, который предназначен для космического корабля Starship компании SpaceX.

«Судя по видео, в данном случае дело обошлось относительно небольшими разрушениями самой ракеты, что вряд ли радикально повлияет на выполнение программы испытаний, хотя с учетом сделанного намека на разрушение сразу большого количества двигателей речь может идти о миллиардах рублей ущерба», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт, в словах основателя SpaceX Илона Маска содержится намек на возможную основную причину аварии. Так, в ракетном блоке Super Heavy используются вновь разрабатываемые двигатели Raptor — они работают на сжиженном природном газе и кислороде.

«Внедрение сжиженного природного газа действительно перспективно, но проблема в том, что двигатели Raptor обладают относительно небольшой тягой, в результате чего для ракетного блока Super Heavy нужно 33 таких двигателя. Так проще с точки зрения создания двигателя, но такой подход требует использования исключительно надежных и хорошо отработанных двигателей, к которым, вероятно, пока не относится Raptor. В противном случае вероятность аварийного пуска ракеты катастрофически возрастает», — пояснил Игрицкий.

Он также отметил, что, согласно теории вероятности, для 33 двигателей вероятность отказа ракеты составит 28%. «То есть более четверти пусков закончилось бы аварией. Но, конечно, мы не знаем истинного значения надежности двигателей, которые использует Маск, это лишь пример», — добавил эксперт.

11 июля видео взрыва ракеты обнародовал главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин. На кадрах видно, как основание ракеты за доли секунды окутал огненный шар. Ускоритель разрушен не был, он остался на тестовой площадке. Илон Маск подтвердил, что испытания пошли «не так уж хорошо». Команда в настоящее время оценивает ущерб от взрыва. Он пояснил, что неполадка возникла при тесте запуска двигателя с вращением Raptor.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Предыдущие корабли также взорвались.