Глава МИД Британии набрала необходимые голоса для участия в выборах премьера

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заручилась достаточной поддержкой в парламенте для участия в выборах премьер-министра страны. Об этом 12 июля сообщает Sky News.

По данным из открытых источников, Трасс получила необходимые 20 голосов от членов парламента из Консервативной партии. Благодаря этому она сможет принять участие в первом туре голосования, которое состоится 13 июля.

Порог также преодолели экс-глава минфина Риши Сунак (45 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (25) и глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат (20).

О своем выдвижении ранее также заявляли бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.

Накануне глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди заявил, что результаты выборов нового премьер-министра и главы Консервативной партии будут известны 5 сентября.

В настоящее время исполняющим обязанности премьер-министра и главы Тори является Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе с обоих постов. После этого Джонсон заявил, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства Джонсона. Их заявления об уходе стали поступать после недавно разгоревшегося очередного скандала вокруг премьера Джонсона. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Свои полномочия тогда сложили более 50 лиц. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства к этому. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.