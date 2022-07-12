Китайцы назвали Канаду американским штатом из-за «Северного потока»

Китайцы раскритиковали ситуацию, возникшую с турбиной для газопровода «Северный поток», которую Канада хочет вернуть Германии после ремонта. Свои комментарии на этот счет оставили читатели портала «Гуаньча».

Во вторник, 12 июля, издание написало, что США договорились с Канадой передать турбины. По мнению китайцев, тот факт, что для возвращения турбин Берлину и Оттаве понадобилось разрешение США, говорит о том, что Канада является не самостоятельной страной, а «американским штатом».

«Америка согласилась — вот это вдохновляюще», — написал один из комментаторов.

«Запчасти российского проекта в Германии ремонтируются в Канаде, и для их возврата нужно согласие США. Что это за бред?» — выразил недоумение другой читатель.

«Германии срочно нужен газ, но Россия его не дает. После согласования между двумя странами решение было передано США для утверждения. Это же очевидная иерархия подчинения, и Германия с Канадой находятся только посередине, а не наверху», — отметил пользователь с именем Данингем. Он также возмутился, что эти страны с «неполным суверенитетом» смотрят на других свысока и «целыми днями спорят с Китаем».

Ранее в июле стало известно, что Оттава, несмотря на антироссийские санкции, вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ. Это решение прокомментировали в США. Так, в Госдепартаменте 11 июля заявили, что страна поддерживает решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Там же добавили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.

Прокачка газа по «Северному потоку» снизилась примерно на 60% в середине июня. В «Газпроме» сообщили, что компания может поставлять в газопровод только 67 млн км при плановом объеме 167 млн. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не могла вернуть газоперекачивающие агрегаты, проходившие ремонт в Канаде.