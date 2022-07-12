Еврокомиссия поддержала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Еврокомиссия поприветствовала решение Канады вернуть газовую турбину для «Северного потока» Германии. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном на сайте 12 июля.

«Европейская комиссия приветствует решение Канады вернуть турбину газопровода в Германию после ее ремонта для использования в газопроводе «Северный поток». Возвращение этой части устраняет один из предлогов для сокращения потоков российского газа в ЕС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия находилась в тесном контакте по этому вопросу как с Германией, так и с Канадой, а также с немецким концерном Siemens, чтобы гарантировать свою информированность о ситуации.

Ранее, 11 июля, в госдепартамент США заявили, что страна поддерживает решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток».

В тот же день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Сообщалось, что компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

В тот же день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.