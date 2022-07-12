Командование войск США заявило о ликвидации лидера ИГ в Сирии

Американские военные ликвидировали лидера группировки «Исламского государства» (ИГ— запрещено в РФ) в Сирии, сообщает 12 июля агентство Reuters со ссылкой на информацию двух американских чиновников.

По данным агентства, лидер экстремистской террористической организации был ликвидирован в результате авиаудара США.

Как сообщили в центральном командовании Вооруженных сил США, американские военные нанесли удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии по двум «высокопоставленным» лидерам террористической ячейки.

«Махер аль-Агаль, один из пятерки крупнейших главарей ИГ и главарь ИГ в Сирии, был убит в результате этого удара. Высокопоставленный представитель ИГ, тесно связанный с Махером, получил тяжелые ранения при ударе. ‹...› Устранение этих лидеров ИГИЛ подорвет способность террористической организации планировать и осуществлять глобальные атаки», — говорится в заявлении.

3 февраля американский президент Джо Байден сообщил, что Вооруженные силы США уничтожили в Сирии главаря ИГ Абу Ибрагиме аль-Хашими аль-Курайши.