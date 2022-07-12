Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Мир
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Экономика
Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»
Мир
Союзные силы России и ДНР лишили ВСУ шанса на контратаку на донецком направлении
Недвижимость
В России стали массово запускать субсидированную ипотеку на готовое жилье
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера
Экономика
Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций
Интернет
Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Политика
В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке

В Москве выросла стоимость владения транспортом сегмента SUV

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице по итогам первого летнего месяца 2022 года выросла стоимость владения автомобилями сегмента SUV. Темпы роста в Москве возросли на 23% по сравнению с показателями мая 2022 года. Об этом 12 июля сообщило маркетингового агентства НАПИ.

Новый «Москвич»: сколько он может стоить
Когда новые модели появятся в продаже и какая премия по закону полагается за их покупку

В исследовании учитывались универсалы и минивэны столичного региона не старше пяти лет, ежемесячный пробег которых составляет 20 тыс. км.

Специалисты компании подсчитали, что самыми дорогими во владении стали автомобили европейских брендов. Темпы роста у них возросли на 23%. В абсолютных значениях это равняется 37 рублям за 1 км. Аналогичный показатель у европейских машин в мае 2022 года составлял 30 рублей.

Наименее затратным в обслуживании оказался транспорт отечественного производства. Средняя стоимость владения за 1 километр автомобиля российского производства не превысила 14 рублей. Аналогичный показатель для китайской техники составил 20 рублей за 1 км. SUV японских и корейских марок по стоимости владения за 1 км потребовали 25 и 26 рублей соответственно.

11 июля «Известия» сообщили, что за первую неделю июля в России выросли продажи грузовиков. Их было реализовано 1546 штук. Доля сегмента легкого коммерческого транспорта снизилась на 18%, до 1153 шт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022