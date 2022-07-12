В Москве выросла стоимость владения транспортом сегмента SUV

В столице по итогам первого летнего месяца 2022 года выросла стоимость владения автомобилями сегмента SUV. Темпы роста в Москве возросли на 23% по сравнению с показателями мая 2022 года. Об этом 12 июля сообщило маркетингового агентства НАПИ.

В исследовании учитывались универсалы и минивэны столичного региона не старше пяти лет, ежемесячный пробег которых составляет 20 тыс. км.

Специалисты компании подсчитали, что самыми дорогими во владении стали автомобили европейских брендов. Темпы роста у них возросли на 23%. В абсолютных значениях это равняется 37 рублям за 1 км. Аналогичный показатель у европейских машин в мае 2022 года составлял 30 рублей.

Наименее затратным в обслуживании оказался транспорт отечественного производства. Средняя стоимость владения за 1 километр автомобиля российского производства не превысила 14 рублей. Аналогичный показатель для китайской техники составил 20 рублей за 1 км. SUV японских и корейских марок по стоимости владения за 1 км потребовали 25 и 26 рублей соответственно.

11 июля «Известия» сообщили, что за первую неделю июля в России выросли продажи грузовиков. Их было реализовано 1546 штук. Доля сегмента легкого коммерческого транспорта снизилась на 18%, до 1153 шт.