Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Российский нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение казанского ФК «Рубин». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что футболист находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани. Дзюба прибыл туда для поддержания физической формы, пока не подыщет себе новую команду, пишет НСН.

Футболист уже провел тренировку с «Рубином», однако речи о подписании контракта не идет. Нападающий уверен в методиках работы Слуцкого и не сомневается, что тот поможет ему подойти к сезону в оптимальном состоянии, сообщает RT.

Ранее на летних сборах «Рубин» допускал до тренировок экс-игроков Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.

Как отмечает сайт kp.ru, ранее 33-летний игрок не смог перейти в чемпионат Турции, а также отказался ехать в Китай.

Артем Дзюба покинул санкт-петербургский ФК «Зенит» в конце мая в качестве свободного агента после истечения контракта с клубом. В минувшем сезоне он забил 13 мячей и отметился 10 результативными передачами в 39 матчах. По итогам сезона-2021/22 «Рубин» вылетел в Первую лигу, отмечает REGNUM.